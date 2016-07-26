Осужденный за мошенничество мужчина попался на фиктивной продаже 8 квартир

Следователи возбудили уголовное дело в отношении квартирного мошенника в Сосновоборске, сообщили 24 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Материалы по теме Мошенник продал красноярцу поддельные монеты царской эпохи в 60 раз дороже их стоимости

До 10 лет лишения свободы грозит 57-летнему директору строительной фирмы, который обманул 8 человек, пообещав передать им квартиры, за каждую из которых люди заплатили по 1 млн рублей. Следователи выяснили, что мужчина заключил договор подряда на строительство дома в Сосновоборске, но своих обязательств не выполнил, потратив деньги на собственные нужды.

Следователи МО МВД России «Березовский» возбудили в отношении предпринимателя уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество». Стоит отметить, что мужчина будет ждать суда в местах лишения свободы, куда он попал за аналогичное преступление.