В Октябрьском районе на пешеходном переходе автоледи сбила ребенка

Подростка с велосипедом сбила женщина на ул. Высотная, сообщили 24 июня очевидцы происшествия.

ДТП произошло около 12:00 на ул. Высотная в районе дома № 9. Как установили сотрудники полиции, 12-летний подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Еще на тротуаре мальчик слез с велосипеда, убедился, что его пропускает автобус, ехавший в крайнем ряду и вышел на проезжую часть, где его сбила женщина на Toyota Sprinter.

Пояснить прибывшим полицейским почему она не остановилась перед переходом, женщина не смогла. Ребенка с переломом пришлось госпитализировать в 20 городскую больницу.