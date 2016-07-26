Дожди и тепло пообещали красноярцам в последнюю неделю июня

Конец июня в Красноярске будет пасмурным и дождливым: несмотря на почти ежедневные осадки, в столице края будет тепло, но уже не изнуряюще жарко.

По данным синоптиков, сегодня воздух прогреется до 27 °C, во вторник ожидается 29 °C. Самым жарким днем недели станет среда: уличные градусники покажут 32 °C. Этот день — единственный, когда в прогнозе не значится дождей. Напомним, на прошлой неделе самым жарким днем также была среда, но тогда столбики термометров достигали 34,6 °С (по другим данным, 39,1 °С).

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В четверг и пятницу Гидрометцентр обещает 31 °C, а gismeteo.ru — 26-27 °C. По ночам всю неделю ожидается 16-17 °C.

Слабый ветер будет дуть с северо-запада и северо-востока. Также ежедневно, кроме среды, в прогнозах некоторых синоптиков значатся грозы.

Согласно предварительным данным, июль в Красноярске начнется с похолодания — в отдельные дни синоптики gismeteo.ru обещают от 14 до 20 °C в светлое время суток.