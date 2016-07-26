Этим летом красноярцы смогут купить газобетон по ценам прошлого года

Красноярцам предложили купить блоки из неавтоклавного газобетона у местного производителя по ценам прошлого года. Компания «ВСП Газобетон», появившаяся в Красноярске в 2015 году, готова предложить конкурентоспособный стройматериал для загородных домов и других сооружений, которым уже воспользовались сотни жителей и компаний нашего города.

«Газобетон — это современный материал для индивидуального строительства, который поможет воплотить в жизнь мечту о собственном доме по доступной цене! Он обладает превосходными теплоизоляционными характеристиками (в 3-3,5 раза выше, чем у кирпичной стены), легкий и легко поддается обработке любыми инструментами. Один квадратный метр стены из блоков газобетона в полтора раза дешевле кирпичной, поэтому если вы задумывались о переезде за город, но не решались из-за цены на стройматериалы, самое время вернуться к этому вопросу», — отметили в «ВСП Газобетон».

На заводе также пояснили, что выгоднее всего приобретать газобетонные блоки не в других городах, а у местного производителя — это поможет сэкономить на цене, не экономя на качестве. Кроме того, доставить газобетон с завода к месту строительства возможно транспортом производителя.

На заводе «ВСП Газобетон» вы можете не только приобрести газоблоки и заказать проект, но и приобрести ручной инструмент и другие необходимые для строительства материалы. Бригада профессиональных строителей готова воплотить в жизнь проект любой сложности — от скромного дачного домика до коттеджа мечты. Вы можете рассчитывать на консультацию специалистов и демонстрацию производственной линии предприятия.

Если у вас был опыт загородного строительства собственного дома, делитесь им в комментариях к новости и задавайте свои вопросы — специалисты завода «ВСП Газобетон» с радостью ответят на них.

Производство компании работает непрерывно, а не под заказ. Поэтому на складе готовой продукции всегда есть в наличии достаточный запас стандартных блоков D600 200*300*600 и 100*300*600. Каждая партия имеет свой паспорт качества.