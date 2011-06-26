В жаркое воскресенье в Красноярске и окрестностях утонули 5 человек (видео)

В запрещенных для купания местах утонули за воскресенье 5 человек, сообщили 26 июня в краевом учреждении «Спасатель».

Спасатели искали утонувших на озере около пос. Новый Путь, в Красноярске в пруду на ул. Складская, в также в карьере, который находится в 5 км от села Каратузского. Кроме этого, на Абаканской протоке в районе правого берега, спасатели нашли утонувшего подростка. Тела извлекли из воды и передали полиции. Все эти места запрещены для купания, но пользуются большой популярностью у красноярцев.

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Еще один мужчина утонул при непонятных обстоятельствах в районе правобережного гипермаркета «О’кей» под Октябрьским мостом — его до приезда спасателей извлекли сотрудники транспортной полиции. Кроме этого продолжаются поиски человека, который еще 23 июня пропал около озера в Бородино Рыбинского района.

В Канске в воскресенье спасатели оказали помощь людям, у которых чуть не утонула собака — животное уносило течением по реке Кан недалеко от подразделения.