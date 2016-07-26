За гибель двух людей на пожарах в Канске может ответить глава города

Следователи начали проверку в отношении Надежды Качан, она подозревается в халатности из-за которой погибли 2 человека, сообщили 23 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, 24 мая в Канске начался пожар, уничтоживший 57 домов, погибли 2 человека. Ущерб оценили в 50 млн рублей. Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела пожарного надзора МЧС России и судебного пристава, которая помогала скрывать нарушения на лесопилках. Еще одно дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ — по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, из-за которого погибли люди.

Сегодня в следственном управлении сообщили, что начали проверку, которая может привести на скамью подсудимых главу города Надежду Качан. Следователи подозревают, что она не «предприняла мер к введению режима чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами, информированию населения об угрозе возникновения пожаров и необходимости эвакуации, что в последующем привело к распространению огня на территории города Канска, а также причинению гражданам и организациям крупного материального ущерба».

Сейчас следователи изучают служебные документы, которые запросили в мэрии, решение о возбуждении уголовного дела примут после завершения проверки.