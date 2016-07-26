Подросток со шрамами пропал в Красноярске

Полицейские разыскивают 13-летнего мальчика, который сбежал из красноярского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток». Его мать и отца лишили родительских прав, поэтому мальчик и оказался там.

Накануне в полицию обратилась воспитатель социального центра и сообщила, что 13-летний Владислав Савинов без разрешения покинул учреждение. По данным ГУ МВД по краю, ранее подросток уже убегал оттуда.

Его ищут полицейские и волонтеры. В настоящее время стражи порядка проверяют места возможного пребывания мальчика, опрашивают его друзей и одноклассников.

Приметы: на вид 15 лет, европейской внешности, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие. Был одет в джинсовые шорты темно-синего цвета и черные резиновые сланцы. Особые приметы: шрам на голове, мелкие шрамы на кистях.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят обратиться в ближайшие отделы полиции или позвонить по телефонам 249-91-34 или 02.

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