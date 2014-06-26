Лучшими осеменителями коров в Красноярском крае оказались женщины

В ОАО «Красноярскагроплем» Емельяновского района состоялся 18-й краевой конкурс операторов по искусственному осеменению коров. Мероприятие проводится в целях широкой пропаганды современных способов искусственного оплодотворения сельскохозяйственных животных, повышения профессионального мастерства и роста производительности труда.

Участие в конкурсе приняли победители районных этапов из 21 района края. Жюри оценивало уровень их теоретической подготовки, практические навыки и производственные показатели работы.

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В итоге первое место заняла победительница прошлого краевого конкурса 2015 года Ольга Комлева (ЗАО «Искра» Ужурского района); второе место — Олеся Кулымова, ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского района; третье место — Марина Васильевна Клочкова, ЗАО «Сибирь-1» Шушенского района.

В номинации «Лучший по ректо-цервикальному способу осеменения» на первом месте оказалась Наталья Радыгина, ЗАО «Марининское» Курагинского района. Лучшей по мано-цервикальному методу осеменения была признана Наталья Базванова, ООО «Совхоз Елисеевский» Ирбейского района.

В номинации «Лучший среди операторов по искусственному осеменению в возрасте до 30 лет» стала Анна Савенко, АО «Тубинск» Краснотуранского района. Наконец, Алексей Николаевич Мазуров из ООО «Племзавод «Таежный» Сухобузимского района занял первое место в номинации «Лучший среди операторов по искусственному осеменению коров с максимальным стажем работы по специальности оператора по искусственному осеменению крупного рогатого скота».

«Руководители многих хозяйств края уделяют большое внимание техническому обеспечению. Внедряют современные технологии, проводят реконструкцию животноводческих помещений, закупают технику и оборудование. Все это необходимо делать, но без вашей качественной, квалифицированной работы все эти меры бесполезны. Именно вы закладываете фундамент успешного развития животноводства, и от вас во многом зависит продовольственная безопасность края», — подвел итог министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов в ходе церемонии награждения.

Победители получили дипломы и денежные призы. Татьяна Обеднина будет представлять Красноярский край на всероссийском конкурсе. Организаторы отмечают, что региональные операторы десять раз становились их призерами. А техник по искусственному осеменению коров из ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского района Татьяна Виндерголлер стала победителем XI Всероссийского конкурса, проходившего в 2010 году в Кабардино-Балкарской Республике.