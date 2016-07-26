Аукцион на реконструкцию левобережной набережной снова отложили

Реконструкцию набережной закончат не раньше середины ноября. На сайте Госзакупок изменились сроки подачи заявок на участие в аукционе.

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Напомним, изменение набережной — ее превращение в ландшафтный парк, должно было начаться после 22 июня. Позднее сроки подведения итогов аукциона перенесли на 5 июля, а сегодня стало известно, что заявки будут принимать до 11 июля. Лишь после этого объявят подрядчика реконструкции. Так как сроки реализации проекта составляют 120 дней, закончить работу получится только к середине ноября.

За почти 153 млн рублей, из которых 92 выделяет федеральный бюджет, победителю аукциона нужно будет установить лифт с набережной на Вантовый мост, обустроить беговые и велосипедные дорожки на участке от Железнодорожного моста через Енисей до Стрелки. Кроме этого в месте отдыха горожан должны появиться спуски к воде, понтоны для кормления уток, а также сцена и амфитеатр с экраном.