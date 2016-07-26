Депутаты ЗС попросили еще 600 млн рублей на поддержку малочисленных народов Севера

26 июня депутаты Законодательного Собрания края обсудили предложения правительства региона по совершенствованию мер государственной поддержки коренных малочисленных народов. Докладчиком выступил заместитель председателя правительства Юрий Захаринский. По его словам, на Таймыре предлагается создать муниципальные унитарные предприятия, а также организовать факторию. Также запланировано провести специализированный учет домашних оленей.

В крае необходимо увеличить размер социальных выплат жителям, ведущим традиционный образ жизни; объем финансирования на предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с разведением домашних оленей на Таймыре и Эвенкии. Также для поддержки коренного населения нужно продолжить социальные выплаты для строительства быстровозводимого жилья.

Депутат Николай Фокин попросил уточнить, когда начнется строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Попигай, реально ли это в 2018 году. Вице-премьер пояснил: в плане есть поселки Жданиха и Попигай, предстоит выбрать очередность.

Павел Семизоров заинтересовался блоком вопросов, связанным со строительством объектов по переработке отходов, а также закреплением кадров на Севере и развитием национальных видов спорта. Он попросил обратить внимание на то, что в северных поселках нет ни одного нормального спортивного зала, а традиционные для коренных народов виды спорта нуждаются в популяризации.

«Сегодня мы вместе с правительством обсудили дополнительные меры поддержки, и они, по сути дела, финансово достаточно серьезно подкреплены, — рассказал председатель комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Анатолий Амосов. — Если сейчас в год выделяется 499 млн рублей на поддержку коренных малочисленных народов по соответствующей программе, то по предложениям Таймыра, Эвенкии и Туруханского района, общественных организаций, депутатов, нашего комитета финансирование может увеличиться еще на 600 млн рублей. Такая сумма выделяется не просто так — она направлена на дальнейшее совершенствование и улучшение жизни коренного населения».