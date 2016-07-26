Потребители «Красноярскэнергосбыта» вошли в федеральный рейтинг акции «Надежный партнер»

Шесть организаций-клиентов «Красноярскэнергосбыта» признаны лучшими потребителями энергоресурсов страны в рамках федеральной акции «Надежный партнер». Красноярский край в списке лучших представили: ООО «Боголюбовское» (Новоангарск, Мотыгинский район), «Горэлектросеть» (Железногорск), филиал «КАТЭКЭнергоремонт» ООО «КВАРЦ Групп» (Холмогорское, Шарыповский район), Шарыповский психоневрологический интернат, «Теплоком» (Агинское, Саянский район), ЖКХ ЗАТО Солнечный (Солнечный Шарыповский район). Награждение победителей состоялось в Совете Федерации России.

Выбор победителей проходил в два этапа. Региональный этап акции состоялся на территории более чем 30 субъектов России, в ходе которого из 600 тыс. юридических лиц — потребителей энергоресурсов были определены самые добросовестные партнеры энергетиков. В список победителей вошли представители различных групп потребителей — малого и среднего бизнеса, бюджетных предприятий, организаций жилищно-коммунального сектора, сельского хозяйства, промышленности и сетевого комплекса. В Красноярском крае организатором регионального этапа стала энергосбытовая компания «Красноярскэнергосбыт» при активной поддержке правительства Красноярского края. Победители региональных акций вошли в шорт-лист федерального «Надежного партнера». Из них только 26 организаций получили статус самого надежного партнера энергетиков в России.

На торжественной церемонии в Совете Федерации награды победителям вручали первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров и другие представители органов власти и крупных корпораций. По словам Майорова, ситуация по расчетам за энергоресурсы в стране продолжает оставаться сложной: общая задолженность участников оптового рынка в прошлом году составила 63,4 млрд рублей, а розничного рынка — 264 млрд рублей. Он подчеркнул, что такие проекты, как «Надежный партнер», позволяют наладить позитивный диалог и своевременно получать обратную связь от всех участников электроэнергетической деятельности.

Выступающие на награждении спикеры отметили, что без качественного улучшения ситуации с расчетами энергетика не сможет развиваться, а потребитель не получит желаемого уровня обслуживания и услугу надлежащего качества. Кроме того, электроэнергетика имеет огромное значение для инвестиционной привлекательности и обороноспособности страны.