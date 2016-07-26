В Германии начали выпускать банкноты номиналом в ноль евро

В Германии принято решение начать выпуск банкноты номиналом в ноль евро. Защищена купюра не менее скрупулезно, чем и все остальные, однако купить с ее помощью ничего не получится. Не поможет данная банкнота и трейдерам на рынке forex.

При создании используется стандартная для валюты бумага с применением рельефной печати, которая помогает слабовидящим людям понимать, какую купюру они держат в руках. Предположительно, спрос на банкноту, которая стоит 2,5 евро, будет довольно активный, среди целевой аудитории выделяют туристов и коллекционеров. Пока не ясно, как сложно будет найти купюру, но уже известно, что в общей сложности будет выпущено 5 тыс. банкнот.

На купюре изображается учебный трехмачтовый парусник флота Германии из порта в городе Киль, который впервые спустили на воду в 1958-м году. Интересно, что этот корабль уже присутствовал на немецких деньгах — вплоть до 1990-го года он красовался на банкноте номиналом в 10 марок.

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Единая европейская валюта успела стать одной из самых значимых в мире, она часто используется на валютных торгах и составляет основу dax 30 — одного из наиболее важных индексов Германии. Неудивительно, что немцы хотят привлечь внимание к валюте интересными способами.

Отношение к деньгам в Германии всегда было причудливым: в процессе перехода с марок на евро правительство решило практично использовать ненужные купюры. Их применяли для нужд отопительных систем и в виде топлива для заводов, выпускающих цемент. С монетами поступили более банально — отправили на переплавку и чеканку новых.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.