В Красноярске отремонтируют рекордное количество дворов

В этом году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в Красноярске проходит благоустройство знаковых общественных пространств и дворовых территорий. Сегодня мэр Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонта дворов и междворовых проездов.

«Во всех районах города в этом году у нас запланировано отремонтировать 204 двора. Самые активные работы ведутся в Ленинском, Советском и Железнодорожном районах. В результате торгов образовалась экономия, которая позволит нам включить в программу дополнительные дворы и увеличить их число до 215. Работу подрядчиков контролируют общественные комиссии, состоящие из жителей, депутатов, представителей общественности, экспертов», — доложил главе города руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Во дворе дома на ул. Железнодорожников, 32 ремонт идет полным ходом. Как заявил руководитель подрядной организации Ашот Саркисян, уже демонтировано старое асфальтное покрытие, произведена перепланировка двора, обустроены пешеходные дорожки, парковочные карманы: «Наша компания будет ремонтировать 25 объектов района. Проект ремонта активно обсуждался с жильцами. Сейчас на стадии выполнения возникают новые предложения, мы их слышим и постараемся выполнять».

Активное участие самих жителей стало обязательным условием для участия в программе. «Этот проект очень важен, ведь самым главным общественным пространством в городе является двор, именно поэтому в нынешнем году количество дворов, участвующих в программе ремонта, увеличено в три раза. При отборе дворов мы учитывали сразу несколько факторов: начиная от того, насколько активно жители участвовали в голосовании, как идёт сбор средств на оплату коммунальных услуг, и заканчивая участием самих красноярцев в благоустройстве своего двора», — отметил депутат городского совета Виталий Дроздов.

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Общаясь с жителями, Эдхам Акбулатов еще раз подчеркнул, что крайне важно, чтобы контроль за ходом запланированных работ осуществлялся как со стороны администрации района, так и со стороны главных «заказчиков» — жителей многоквартирных домов: «Программа „Формирование современной городской среды“ — это не просто проект ремонта дворов, это проект, направленный на то, чтобы каждый горожанин смог почувствовать себя хозяином собственного двора. Именно поэтому одним из ключевых пунктов программы является софинансирование. Весь ремонт, от проекта до стадии приёмки, согласовывается с жителями, ведется под их контролем, и я рассчитываю, что красноярцы будут бережно относиться к результату своей работы, к проекту, в который вложили свои силы и средства».