Перед Универсиадой в Красноярске снесут 68 ветхих домов

В Красноярске снесут ветхие дома, чтобы их не увидели гости Универсиады. Соответствующее распоряжение 27 июня подписал глава города Эдхам Акбулатов.

В рамках подготовки к Универсиаде, которую Красноярск примет в марте 2019 года, в городе запланировали снос 68 аварийных домов. Городские власти хотят очистить от ветхих строений улицы, по которым гости и спортсмены поедут к местам соревнований и проживания. Новые квартиры благодаря этому получат 610 семей.

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Самый масштабный снос пройдет на ул. Калинина, где расселят 17 домов и на ул. Свердловская — здесь уберут 21 барак. Кроме этого, жилье в новых домах получат жители четырех двухэтажек на ул. Шахтеров и пяти таких же домов на ул. Декабристов.

В центре города исчезнут по три ветхих дома с ул. Вейнбаума и Карла Маркса, по два дома на ул. Ленина и Марковского. Кроме этого в список сноса попали три дома на ул. Лесников, два в пер. Казарменный, а также дома на ул. Партизана Железняка, ул. Чкалова, 2-я Красногорская и в пер. Транспортный.