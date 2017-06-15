Фоторепортаж: Праздник под Шатром

10 июня на острове Татышеве состоялось торжественное открытие Шатра XXIX Всемирной зимней универсиады-2019. Под звуки барабанов началась праздничная программа, которую продолжили выступления творческих коллективов, музыкальный мастер-класс и запуск шаров в небо. Под громкие аплодисменты талисман Студенческих игр U-Лайка распахнула двери Шатра-2019.

Основной концептуальной темой мероприятий на протяжении всего сезона работы Шатра станет популяризация зимних видов спорта, вошедших в обязательную, дополнительную и опционную программу Студенческих игр: биатлон, лыжные гонки, хоккей, керлинг, шорт-трек, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках, сноуборд; фристайл, спортивное ориентирование, хоккей с мячом.

«Я сегодня пришла на открытие целенаправленно. В том году неоднократно посещала его в выходные дни. Было очень интересно, особенно мне понравились игровые площадки аэрохоккея и керлинга. От нового сезона жду также насыщенных мероприятий», — поделилась впечатлениями от мероприятия красноярка Алена Петроченко.

В утренние часы с 7:00 до 8:00 запланировано проведение зарядки «Коктейль здоровья». В ежедневной программе гостей будут ждать различные игровые локации, мастер-классы, конкурсы рисунков, тематические викторины, эстафеты, игры, творческие выступления, квесты, турниры по настольному хоккею, керлингу, аэрохоккею, флешмоб с талисманом U-лайкой.

По вечерам — спортивная разминка от представителей федераций и ведущих тренеров города, а также автограф-сессии с участием именитых спортсменов и тренеров. Гости шатра собравшие за все лето максимальное число автографов получат сувениры с символикой Зимней универсиады 2019 на официальном закрытии Шатра-2019, которое состоится 25 сентября.

«Как известно скоро наш город примет Зимнюю универсиаду-2019, и поэтому нам важно, чтобы как можно больше людей узнали о подготовке к предстоящему событию. В этом году будет много интересных встреч, мы расскажем о 11 видах спорта, которые войдут в спортивную программу Студенческих игр, — рассказал советник руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев.

«Будет много интересных мероприятий с участием именитых спортсменов. Каждая неделя будет посвящена определённому виду спорта, и мы будем подробно о каждом из них рассказывать. Так, например, 23 июня двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по биатлону Ольга Медведцева проведет мастер-класс и спортивную разминку», — добавил советник.

Во время проведения крупных городских мероприятий на территории Шатра-2019 будет организована площадка партнера игр, компании «Сибирское здоровье», где пройдет дегустация фирменной продукции.

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Кроме того, каждый желающий может включиться в работу Шатра-2019. На сегодняшний день ведется поиск добровольцев. Требования, которые предъявляются к кандидатам: возраст от 14 лет, коммуникабельность, умение работать в команде, ответственность, открытость и знания о Зимней универсиаде 2019 года. Набор продлится до окончания работы Шатра, поэтому любой желающий может стать частью команды. Подробная информация и анкета для кандидатов размещены в официальной группе Шатра-2019 во «ВКонтакте».

Шатер-2019 расположен в восточной части о. Татышев и будет доступен для посещения всем желающим до 25 сентября с 12:00 до 20:00 в будние дни кроме понедельника, и с 10:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни. Программа ежедневных мероприятий, а также график работы Шатра будет размещаться в официальной группе.

Фото предоставлены дирекцией Зимней универсиады-2019