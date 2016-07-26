В детских лагерях края нашли почти 200 нарушений

Сотрудники Роспотребнадзора за первую смену работы летних оздоровительных лагерей нашли около 200 нарушений, связанных с эксплуатацией пищеблоков, оснащением их посудой, инвентарем, организацией питания и соблюдением санитарно-противоэпидемического режима.

В Роспотребнадзоре пояснили, что выявленные нарушения были незначительными и не создавали угрозы здоровью детей: «Например, были сколы на посуде, инвентарь не промаркирован». В пресс-службе отметили, что нарушения устранялись незамедлительно. Тем не менее было возбуждено 25 дел об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 66000 рублей.

Отметим, что массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди детей, отдыхающих в оздоровительных учреждениях края, не зарегистрировано.