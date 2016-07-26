Красноярские студенты помогут построить объект Универсиады-2019 в Фанпарке «Бобровый лог»

С 29 июня на строительной площадке Фанпарка «Бобровый лог» — спортивного объекта Универсиады-2019 в Красноярске — начнет работать студенческий строительный отряд «Варяг» СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

19 красноярских студентов до конца августа будут трудиться на строительстве спортивно-тренерского блока и устройстве системы видеотрансляции. ССО «Варяг» был создан 20 марта 2017 года при СибГУ им. М.Ф. Решетнёва и для ребят это будет первый опыт участия в стройке.

Командир стройотряда Тарасов Михаил рассказал:

«Набор был в основном из студентов первых курсов, и для них это первый опыт работы. С момента создания наш отряд активно работает в социальных, спортивных и творческих направлениях. В своём отряде я уверен, он не подведет, будем пытаться перевыполнить все объёмы производственной деятельности».

«Мы рады приветствовать бойцов Студенческих стройотрядов и нам очень приятно первыми дать старт начинанию, в рамках которого у студентов появится возможность быть причастными к истории строительства объектов Универсиады в Красноярске», — отметила генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог» Елена Гаврилова.

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Напомним, строительство спортивно-тренерского блока и устройства системы видеотрансляции осуществляется за счет средств генерального партнера ХХIХ Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске — компании «Норникель». Генеральным подрядчиком выступает компания ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» (ЗАТО Железногорск). Строящийся объект входит в утвержденный на федеральном уровне перечень объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения зимних студенческих игр. По проекту это здание переменной этажности 3-5 этажей общей площадью 4 200 кв. м с благоустройством территории (зоны отдыха, малые архитектурные формы, уличное освещение и озеленение).

Помещения спортивно-тренерского блока во время проведения Универсиады-2019 будут использоваться для переодевания спортсменов, работы технических делегатов, секретариата судейской бригады, медперсонала, тренеров, а также в здании запланировано размещение системы тайминга и комментаторских кабин. Система видеотрансляции включает в себя коммуникации для размещения камерных позиций, расположенных непосредственно на горнолыжных трассах и позволяющих вести видеосъемку и трансляцию со спортивных трасс. Завершение строительства запланировано на март 2018 года.