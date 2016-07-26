Власти Канска отказали в помощи погорельцу

Пострадавшему от пожаров жителю Канска власти города отказали в предоставлении жилья взамен сгоревшего. Об этом сообщили в прокуратуре, куда обратился погорелец.

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Как рассказали в ведомстве, уничтоженное жилье не принадлежало пострадавшему, а снималось им по договору социального найма и было полностью уничтожено огнем во время майских пожаров.

«В такой ситуации, муниципалитет обязан был предоставить человеку другое жилое помещение, опять же, по договору социального найма, — пояснили в прокуратуре, — причем, это жилье должно быть благоустроенным, таким же по общей площади, как и ранее занимаемое, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта».

Результатом обращения стало исковое заявление, поданное прокуратурой в Канский городской суд, который теперь и должен будет восстановить права жителя.