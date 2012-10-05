В Канске пенсионерам отказали в компенсации за сгоревший дом

Прокуратура через суд поможет добиться материальной помощи за уничтоженное огнем имущество.

С отказом выдать им единовременную материальную помощь после пожаров 24 мая столкнулись трое жителей Канска, двое из которых являются пенсионерами. Пожар полностью уничтожил их дом и имущество, но в Управлении социальной защиты населения города им пояснили — помочь не смогут, так как аналогичную выплату граждане уже получили в апреле. Тогда имущество семьи огонь повредил лишь частично.

«По мнению органа социальной защиты населения, повторное предоставление адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией гражданам не положено, поскольку будет нарушен принцип однократности предоставления вышеуказанной помощи», — пояснили в прокуратуре позицию чиновников.

Между тем, в законодательстве указаны исключительные случаи, при которых возможно повторное предоставление адресной материальной помощи — это пожар, стихийное бедствие или чрезвычайное происшествие.

Сотрудники прокуратуры уже подали иски в суд с просьбой признать решение управления соцзащиты Канска незаконным и назначить людям единовременную материальную помощь.