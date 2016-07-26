Медведи снова пришли в самые популярные места «Столбов»

На «Столбах» медведей заметили около Перевала и на Каштаке, сообщили в пресс-службе заповедника.
За последнее время сотрудники заповедника все чаще встречаются с медведями рядом с туристическими тропами. Так медвежонка-двухлетку несколько раз видели в районе Перевала, а на Каштаковской тропе свежие следы медведя появляются регулярно. Сотрудники научного отдела связывают повышение активности с наступлением брачного периода.
«В это время самки прогоняют от себя подросших медвежат. За одной медведицей порой ходят от одного до пяти самцов, образуя своеобразные медвежьи свадьбы. При этом доминантный — самый крупный самец — постоянно находится рядом с самкой», — пояснили в пресс-службе.
В дирекции отметили, что в 2015 году популяция медведей в заповеднике составляла 50 особей и увеличилась на 13 животных к 2016 году. Сколько их в этом году, станет известно в октябре.