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Проект пешеходного моста на остров Татышев получил гран-при архитектурного фестиваля
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Проект пешеходного моста на остров Татышев получил гран-при архитектурного фестиваля

29 июня 17:45
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В Красноярске завершился архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири». Более 60 наград было вручено победителям конкурса в различных разделах и номинациях. Основную часть наград разделили архитекторы Иркутска и Красноярска.

В разделе «Проекты» гран-при получил проект «Велопешеходный мост на остров Татышев» Алексея Мякоты и мастерской «АДМ».

«Все города были бы горды видеть такой мост, — заметил почетный гость из Болгарии Георги Станишев, вручавший награду. — Это очень хороший проект. То что связывает берега, людей».

Золотые дипломы в различных номинациях были вручены: «Проект планировки нового микрорайона, расположенного в жилом районе «Солнечный» (Тектоника, Красноярск), «Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский» (Вестлайн, Иркутск), «Подворье Троицкого собора в селе Казачинское» (Росжелдорпроект, Красноярск), «Жилой комплекс бизнес-класса «Безымянный ручей» (Проектдевелопмент, Красноярск), «Музей селькупской культуры и быта под открытым небом „ЧУМЭЛ-ЧВЭЧ“ — селькупская земля» (Стиль, Томск), «Благоустройство территории сквера Выпова в Новокузнецке» (Whitebox, Новокузнецк), «Проект художественного решения экспозиции музея Распутина», «Проект регенерации центральной части Енисейска» (Проектдевелопмент, Красноярск).

Проект пешеходного моста на остров Татышев
Георги Станишев
Церемония награждения участников фестиваля
Церемония награждения участников фестиваля
Церемония награждения участников фестиваля
Дипломы фестиваля

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В разделе «Постройки» гран-при получил проект «Торгово-офисное здание с подземной автостоянкой по ул. Пискунова в Иркутске» (Архитектурная фирма Н. Жуковского, Иркутск).

Золотые дипломы в различных номинациях вручены: «Жилой район «Южный берег» (Ардис), «Сетевой проект «Городская библиотека». Стилистика и структура «Городская библиотека» (Артстиль), «Проект реставрации объекта культурного наследия федеральные значения „Усадьба: жилой дом“, 1880-е гг.» (АРМ-10, Иркутск).

Гран-при в разделе «Пропаганда архитектуры» получил проект «Выставка в государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А.В. Щусева «Провинция. Архитектура Красноярска конца XIX — начала XX столетия» под руководством Ольги Успенская.

«Убежден, что фестиваль поможет сделать еще один шаг к реализации тех замечательных проектов, которые были представлены на конкурсе», — отметил организатор фестиваля, председатель правления Красноярской региональной организации «Союз архитекторов России» Евгений Зыков.

Подробные результаты смотра-конкурса размещены на сайте kraszodchestvo.ru.

Фото предоставлены организаторами фестиваля

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