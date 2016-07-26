Проект пешеходного моста на остров Татышев получил гран-при архитектурного фестиваля

В Красноярске завершился архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири». Более 60 наград было вручено победителям конкурса в различных разделах и номинациях. Основную часть наград разделили архитекторы Иркутска и Красноярска.

В разделе «Проекты» гран-при получил проект «Велопешеходный мост на остров Татышев» Алексея Мякоты и мастерской «АДМ».

«Все города были бы горды видеть такой мост, — заметил почетный гость из Болгарии Георги Станишев, вручавший награду. — Это очень хороший проект. То что связывает берега, людей».

Золотые дипломы в различных номинациях были вручены: «Проект планировки нового микрорайона, расположенного в жилом районе «Солнечный» (Тектоника, Красноярск), «Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский» (Вестлайн, Иркутск), «Подворье Троицкого собора в селе Казачинское» (Росжелдорпроект, Красноярск), «Жилой комплекс бизнес-класса «Безымянный ручей» (Проектдевелопмент, Красноярск), «Музей селькупской культуры и быта под открытым небом „ЧУМЭЛ-ЧВЭЧ“ — селькупская земля» (Стиль, Томск), «Благоустройство территории сквера Выпова в Новокузнецке» (Whitebox, Новокузнецк), «Проект художественного решения экспозиции музея Распутина», «Проект регенерации центральной части Енисейска» (Проектдевелопмент, Красноярск).

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В разделе «Постройки» гран-при получил проект «Торгово-офисное здание с подземной автостоянкой по ул. Пискунова в Иркутске» (Архитектурная фирма Н. Жуковского, Иркутск).

Золотые дипломы в различных номинациях вручены: «Жилой район «Южный берег» (Ардис), «Сетевой проект «Городская библиотека». Стилистика и структура «Городская библиотека» (Артстиль), «Проект реставрации объекта культурного наследия федеральные значения „Усадьба: жилой дом“, 1880-е гг.» (АРМ-10, Иркутск).

Гран-при в разделе «Пропаганда архитектуры» получил проект «Выставка в государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А.В. Щусева «Провинция. Архитектура Красноярска конца XIX — начала XX столетия» под руководством Ольги Успенская.

«Убежден, что фестиваль поможет сделать еще один шаг к реализации тех замечательных проектов, которые были представлены на конкурсе», — отметил организатор фестиваля, председатель правления Красноярской региональной организации «Союз архитекторов России» Евгений Зыков.

Подробные результаты смотра-конкурса размещены на сайте kraszodchestvo.ru.

Фото предоставлены организаторами фестиваля