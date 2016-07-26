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Под Железногорском столкнулись автомобили и рейсовый автобус (видео)
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Под Железногорском столкнулись автомобили и рейсовый автобус (видео)

29 июня 21:49
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В районе Терентьево «паровозиком» столкнулись машины и микроавтобус, сообщили 29 июня в пресс-службе ГИБДД.

Полицейским предстоит выяснить обстоятельства аварии, которая произошла сегодня вечером на 16 км автодороги Красноярск — Железногорск. В ДТП повреждения получили четыре легковых автомобиля и рейсовый микроавтобус, следующий в закрытый город. 

ДТП под Железногорском

Видео: vk.com/chpzhel

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«По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал. Также известно, что в одной из „легковушек“ находились двое несовершеннолетних пассажиров, оба были в детских удерживающих устройствах. В настоящий момент дети проходят медицинское обследование, в результате которого будет установлено, получили ли они травмы», — отметили в пресс-службе.

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