Центробанк Китая тестирует национальную цифровую валюту

Представители Народного Банка Китая занялись разработкой цифровой валюты, масштабирование которой будет напрямую зависеть от объемов ежедневных транзакций на территории страны. Ранее специалисты банка провели испытания на основе тестовых транзакций между отдельными коммерческими китайскими финансовыми учреждениями.

Использовать цифровую валюту, которой дали имя fiat, планируется параллельно с юанем. Пока информации о конкретных сроках введения в оборот электронных денег нет.

Как отметили специалиста рынка forex, уже тот факт, что такое тестирование имело место, говорит о серьезном подходе Китая к изучению цифровых валют, включая их финансовую, логистическую и экономическую составляющую. Для рынка forex и вcей китайской финансовой системы это имеет огромное значение.

Материалы по теме Мировые трейдеры продолжают богатеть на биткоинах

Становление государственной цифровой валюты fiat, заполучившей официальную поддержку Центробанка Китая, позволило бы снизить стоимость транзакций. Финансовые услуги электронного формата в этом случае станут более доступными. Нововведение станет актуальным для жителей Китая, которые по многочисленным причинам не могут получить постоянный доступ к банковским услугам. Кроме того, электронная китайская валюта может помочь минимизировать преступления, связанные с банковскими операциями, и расширить возможности forex strategies.

Эксперты с помощью криптовалюты обещают увеличить прозрачность операций с деньгами, а также снизить уровень коррупции в стране. Электронные деньги fiat помогут намного быстрее проводить международные операции и популяризовать юань.

«Деньги fiat позволят китайцам оформить счет непосредственно в Центральном Банке. Коммерческие банки могут попросту стать ненужными. Однако эксперты решили эту проблему с помощью идеи внедрения цифровой валюты в имеющуюся систему. Правительство Китая заинтересовано в таком нововведении, так как это даст контроль над крупными цифровыми денежными переводами. кроме того, китайский Центробанк не склоняется к биткоинам, а создал свою уникальную разработку. Пока Китай продолжает тестирование, Индия и Сингапур уже отказались от некоторых банкнот, заменив их электронными деньгами», — пояснили специалисты forex.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.