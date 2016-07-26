Красноярские автобусы в центре пустят по новой схеме

В центре Красноярска с 1 июля этого года изменится схема движения некоторых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Причиной нововведения является ремонт дорожного полотна на пр. Мира и ул. Карла Маркса.
На этом этапе изменения коснутся трех маршрутов — №№ 76, 85 и 99.
До конца ремонтных работ автобусы с этими номерами будут двигаться по следующим схемам:
- 76 и 85 (в направлении Советского района) — пр. Мира — ул. Перенсона — ул. Карла Маркса — ул. Белинского и далее по своей схеме движения;
- 99 (в направлении Железнодорожного вокзала) — ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Кирова — ул. Республики и далее по своей схеме движения.
Схема движения в обратном направлении не изменится.
В мэрии напоминают, что в связи с большим объемом и протяженностью дорожных работ изменения схем движения городского общественного транспорта будут происходить поквартально.
Информацию о работе городского пассажирского транспорта можно узнать в Центральной диспетчерской службе по тел. 256-84-00.
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