Красноярские автобусы в центре пустят по новой схеме

В центре Красноярска с 1 июля этого года изменится схема движения некоторых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной нововведения является ремонт дорожного полотна на пр. Мира и ул. Карла Маркса.

На этом этапе изменения коснутся трех маршрутов — №№ 76, 85 и 99.

До конца ремонтных работ автобусы с этими номерами будут двигаться по следующим схемам:

76 и 85 (в направлении Советского района) — пр. Мира — ул. Перенсона — ул. Карла Маркса — ул. Белинского и далее по своей схеме движения;

99 (в направлении Железнодорожного вокзала) — ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Кирова — ул. Республики и далее по своей схеме движения.

Схема движения в обратном направлении не изменится.

В мэрии напоминают, что в связи с большим объемом и протяженностью дорожных работ изменения схем движения городского общественного транспорта будут происходить поквартально.

Информацию о работе городского пассажирского транспорта можно узнать в Центральной диспетчерской службе по тел. 256-84-00.