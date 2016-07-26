Хулиган разбил несколько машин в центре Красноярска (видео)

Во дворах рядом с красноярским БКЗ неадекватный молодой человек повредил руками и ногами несколько машин. В настоящее время в полицию с заявлениями обратились только два автовладельца, но от рук хулигана пострадало больше машин.

Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», инцидент произошел вечером 30 июня во дворах домов № 3 по пр. Мира и № 4 по ул. Каратанова. Происходящее на видео сняли очевидцы. На кадрах видно, как молодой мужчина идет по двору и выборочно бьет руками и ногами машины. Он вымещал свой гнев не на все автомобили, а перемещался по разным парковочным площадкам. Дебошира сопровождал другой мужчина, который пытался успокоить его.

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В полиции рассказали, что машины громил 20-летний парень, который был в состоянии опьянения. Причины своего поступка он не объясняет. Однако предварительно установлено, что его агрессия не связана с местью конкретным автовладельцам.

В правоохранительные органы пока обратились только два владельца пострадавших машин. В настоящее время в рамках проверки устанавливается сумма ущерба.

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