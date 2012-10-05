Спасатели освободили застрявшего в подвальной решетке красноярца

Накануне в краевое учреждение «Спасатель» поступило сообщение о том, что на ул. Судостроительная в Красноярске мужчине требуется помощь — его голова застряла в решетке подвала жилого дома.

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Каким образом человек попал в такую ситуацию, в спасательном отряде не пояснили. Специалистам пришлось распилить прутья решетки и раздвинуть их при помощи специального инструмента, чтобы освободить мужчину.

Кроме этого, свою первую работу провели сотрудники спасательного поста, открытого в пятницу в заповеднике «Столбы» — спасателям пришлось оказывать помощь человеку, который неудачно упал во время прогулки. У мужчины диагностировали сильный ушиб спины и перелом запястья. После оказания первой помощи спасатели передали его врачам скорой.