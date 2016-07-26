В центре города на парковку упало старое дерево

Сегодня утром на проезжую часть и парковку в Красноярске на ул. Сурикова около дома № 35 рядом с автомобилями рухнул старый тополь.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что информацию о происшествии они уже передали в службу 005. Машины, припаркованные в кармане около магазина, дерево не задело, проезду по ул. Сурикова не мешает.

В пресс-службе департамента городского хозяйства пояснили — дереву было около 80 лет. Его регулярно обслуживали и обрезали, но заметить, что внутри оно сгнило, вовремя не смогли. Поэтому никто не ожидал, что дерево упадет.

Сейчас на месте работают специалисты департамента, которые распилили дерево на несколько частей, чтобы убрать с дороги. После тщательного осмотра и «простукивания ствола» было решено спилить и соседнее дерево, которое также оказалось полым внутри.