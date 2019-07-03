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Бесстрашные красноярцы сняли на видео торнадо
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Бесстрашные красноярцы сняли на видео торнадо

3 июля 13:10
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Накануне в степях Хакасии пронесся мощный торнадо — гигантскую воздушную воронку сняли на видео очевидцы из Красноярска.

Редкое для республики природное явление туристы запечатлели в минувшие выходные в районе хакасского села Первомайское. На кадрах видно быстро вращающийся столб воздуха, который опускается из дождевого облака.

Смерч в Хакасии

Видео: Юлия Лебедева / facebook.com/profile.php?id=100001015853907

 

 

При этом очевидцы не торопились спрятаться, а с любопытством наблюдали за природным явлением. Спустя какое-то время воронка исчезла из поля зрения. Повлекла ли стихия разрушения, неизвестно.

Бесстрашная девушка позирует на фоне торнадо.
Фото: Facebook Юлии Лебедевой
Смерч пронесся по республике 2 июля.
Фото: Facebook Юлии Лебедевой

Напомним, год назад в том же районе республики очевидцы сняли на видео смерч неподалеку от одного из водоемов. В тот раз люди напугались и поспешили уехать в безопасное место, хотя и продолжали съемку.

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