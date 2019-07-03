Бесстрашные красноярцы сняли на видео торнадо

Накануне в степях Хакасии пронесся мощный торнадо — гигантскую воздушную воронку сняли на видео очевидцы из Красноярска.

Редкое для республики природное явление туристы запечатлели в минувшие выходные в районе хакасского села Первомайское. На кадрах видно быстро вращающийся столб воздуха, который опускается из дождевого облака.

При этом очевидцы не торопились спрятаться, а с любопытством наблюдали за природным явлением. Спустя какое-то время воронка исчезла из поля зрения. Повлекла ли стихия разрушения, неизвестно.

Напомним, год назад в том же районе республики очевидцы сняли на видео смерч неподалеку от одного из водоемов. В тот раз люди напугались и поспешили уехать в безопасное место, хотя и продолжали съемку.