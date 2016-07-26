Красноярцам пообещали дождливый и прохладный июль

В июле аномальная жара, которая стояла весь июнь, отступит. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

Второй месяц лета синоптики прогнозируют не очень жарким — среднемесячная температура будет около +18 ... 19°С, что примерно равно норме, а осадков выпадет около 80 мм. Большая часть дождей пройдет в первой и второй декаде — в этот период практически не будет сухих дней. В конце месяца осадков будет меньше, но это будут грозы, не исключено, что с градом и сильным ветром.

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По словам Оксаны Сальниковой, на погоду первой половины месяца окажет большое влияние холодный фронт, пришедший с европейской территории России. Первые 20 дней месяца погода будет достаточно комфортной — около +8 ... +15°С ночами и +18 ... +25°С днем. Ветер будет умеренным, а при прохождении циклона 5 и 6 июля его скорость незначительно повысится до 15-20 м/сек.

Жара вернется в Красноярск с 20 июля — ночные температуры поднимутся до +13 ... +18°С, а в дневное время столбики термометров будут показывать от +26°С до +31°С.