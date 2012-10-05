Красноярцам пообещали дожди и умеренное тепло

Первая рабочая неделя июля в Красноярске будет пасмурной, дождливой и не жаркой. В городе будет стоять преимущественно облачная погода, хотя иногда солнце будет выглядывать из-за туч.

Прохладнее всего будет в понедельник, четверг и пятницу — синоптики обещают в эти дни 19..20 °C и западный ветер. Во вторник и среду он подует с юга, а температура повысится до 24..25 °C. Ночами градусники будут показывать от 11 до 14 °C.

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Осадки в виде дождя значатся в прогнозе синоптиков ежедневно, кроме вторника. Также в середине рабочей недели ожидаются грозы.

Согласно предварительными данным, на выходных в столице края сохранится такая же погода. А следующая рабочая неделя начнется с почти 30-градусной жары.