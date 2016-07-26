Федеральные чиновники высоко оценили программу «Норникеля» по сокращению выбросов

«Норникель» презентовал федеральным чиновникам свою масштабную экологическую программу «Серный проект», которая будет реализована на Надеждинском металлургическом заводе. Она позволит сократить выбросы диоксида серы в Норильске более чем на 75%.

В презентации приняли участие специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, руководитель Росавиации Александр Нерадько, вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных, директор Заполярного филиала компании Александр Рюмин, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Норильска Олег Курилов.

«Серный проект» был создан для того, чтобы решить вопрос с выбросами с металлургических производств компании. Сейчас весь диоксид серы попадает в атмосферу, но в результате реализации проекта ожидается, что Заполярный филиал «Норникеля» снизит объемы этого вещества на 75% — до 1,6 млн тонн в год.

До конца года «Норникель» планирует выбрать один из вариантов утилизации диоксида серы. Один вариант предусматривает производство серы, второй — производство серной кислоты и ее последующую нейтрализацию. Документацию для обоих сценариев будет разрабатывать канадская компания SNC-Lavalin. Активная фаза строительства начнется не ранее второго квартала 2018 года.

Стоимость «Серного проекта» достигает 2 млрд долларов. Затраты на экологические проекты «Норникеля» до 2023 года оцениваются в 250 млрд рублей. Елена Безденежных заверила, что эффект от «Серного проекта» будет видимым и ощутимым. «Я думаю, что жители не только Норильска, и Кольского полуострова, но и остальных регионов, почувствуют это на себе», — отметила она.

По словам Сергея Иванова, программа «Норникеля» предусматривает переход на наилучшие доступные технологии, которые позволяют не только модернизировать само производство с точки зрения конкурентоспособности, но и уменьшения выбросов.

Сергей Донской также отметил экологические проекты Норникеля«. «Когда мы говорим о реализации экологических проектов, они не могут реализовываться без модернизации производства. „Норникель“ заранее начал готовиться к этой теме. Это не просто модернизация — это повышение конкурентоспособности предприятия. Потому что мы понимаем, что во всем мире пристальное отношение к экологичности производства», — заключил Донской.