На заправках Красноярска снова нашли некачественный бензин

В Красноярске общественники и специалисты министерства промышленности, энергетики и торговли края продолжают проверять топливо на городских АЗС. В этот раз проверили бензин марки АИ-92 и дизельное топливо на пяти заправках. По результатам исследований, проведенных в лаборатории «Красноярскнефтепродукта», было установлено, что дизельное топливо на АЗС «М-53» (улица Калинина, 60/4) не соответствует нормам. Бензин марки АИ 92 на заправке «Саяннефть» (улица Маерчака, 111а) признан качественным, а вот дизельное топливо с этой же заправки — нет.

На АЗС «Сибойл» на ул. Калинина забраковали проверенный бензин, а на заправке «Мидас» (улица Попова, 11) проверку не прошли ни бензин, ни дизельное топливо.

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Нарушений не обнаружили только в топливе с АЗС «КНП», расположенной на улице Маерчака, 52а.

Это не первая проверка топлива в Красноярске, ранее общественники и специалисты министерства проверяли бензин и дизельное топливо на других заправках города. Чиновники еженедельно передают отчет о проверках губернатору края, а общественники отправляют результаты в новосибирский Росстандарт.