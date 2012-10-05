Дорожные работы в Красноярске оплатят после лабораторных исследований

Подрядчикам, которые ремонтируют красноярские дороги, заплатят только после того, как качество работы проверят в лаборатории. Об этом накануне заявил глава Красноярска Эдхам Акбулатов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в этом году в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Красноярске ведётся комплексный ремонт 46 объектов улично-дорожной сети, среди них: улицы Партизана Железняка, Северная, Свердловская, 60 лет Образования СССР, проспект им. газеты «Красноярский рабочий». Объем финансирования на проведение работ в рамках федеральной программы — 1,7 млрд рублей.

4 июля Эдхам Акбулатов в ходе выездного совещания в микрорайоне Солнечный отметил:

«Красноярцев и, в том числе, меня волнует качество выполнения работ, материалов, которые применяются при ремонте дорожного полотна — всё это необходимо контролировать многократно. Как говорится, здесь должен применяться принцип „семь раз отмерь — один раз отрежь“. В этой связи мною принято решение, что оплата работ подрядчикам будет осуществляться только после того, как будут представлены результаты лабораторных исследований качества всех выполненных работ, в том числе материалов по укладке асфальтобетонной смеси и бордюров. Особое внимание будет уделяться морозостойкости конструкций. Ещё раз подчеркну: мы не будем оплачивать выполненные объемы, пока не будут предоставлены все документы».

Добавим, что материалы, касающиеся результатов лабораторных исследований, будут размещаться на официальном сайте администрации города Красноярска.