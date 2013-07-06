В Красноярске расследуют таинственную смерть мужчины и ищут свидетелей драки

Полицейские устанавливают свидетелей уличного конфликта, который произошел в начале лета в Октябрьском районе Красноярска. Его результатом стала гибель 48-летнего мужчины.

Инцидент произошел в 11 часов вечера 19 июня около БСМП, со стороны проезжей части ул. Лесопарковая. Предположительно, там случилась драка. А через некоторое время двое молодых людей доставили в больницу 48-летнего мужчину. Он был без сознания, а позже скончался. Причина его смерти пока не установлена. Как и то, при каких обстоятельствах он получил травмы — в ходе драки, по неосторожности или другим способом.

Сегодня в МУ МВД России «Красноярское» обнародовали кадры с камеры наблюдения в приемном отделении больницы. На них запечатлены молодые люди, которые доставили пострадавшего в медучреждение. Кто они — участники конфликта или случайные очевидцы — неизвестно.

Оперативники просят красноярцев сообщить им информацию о произошедшем и о молодых людях, позвонив по телефону 8-923-331-23-22.

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