На правобережье убирают установленные неизвестно кем летние кафе

В районе ул. Гладкова демонтируют летние кафе, установленные неизвестным администрации предпринимателем, рассказали 6 июля в пресс-службе Свердловского района.

Летние кафе появились на правобережной набережной еще в конце мая. В администрации пояснили — разрешения на установку никто не давал, участок не выставляли на торги. Установить, кто является собственником, у представителей администрации не получалось. На все предупреждения наемные рабочие реагировали агрессивно и игнорировали их. Как пояснили в пресс-службе, в подобном случае администрация обязана несколько раз предупреждать собственника о необходимости сноса и публиковать объявления о сроках в городских изданиях. Лишь после этого они имеют право демонтировать строения самостоятельно.

Материалы по теме Аукцион на реконструкцию левобережной набережной снова отложили

Сегодня на набережной должен был начаться снос кафе — на место выехали представители подрядчика, администрации и полиция. Палатки и оборудование планировалось вывезти на специальную площадку в районе ТЭЦ-3. Забрать их оттуда собственник смог бы после оплаты транспортировки и хранения.

Поняв, что оборудование придется выкупать, представитель собственника все же дал команду на то, чтобы кафе начали разбирать. Набережную должны освободить до вечера.