Дети повторили побег из приюта: губернатору уже пожаловались на плохую работу учреждения

Полицейские выявили ряд нарушений в работе реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток» в Ленинском районе Красноярска, из которого накануне вечером сбежали восемь детей. Критике подверглась система безопасности в здании и на территории центра. Из-за плохого контроля со стороны взрослых дети убегали из приюта дважды за сутки.

Полицейские установили, что в центре отсутствует часть забора, на воротах нет запирающих устройств, в том числе электронных ключей. О нарушениях уже проинформировали губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и главного прокурора региона Михаила Савчина.

Между тем, в настоящее время продолжается поиск шестерых детей.

Всего беглецов было восемь: пять мальчиков и три девочки в возрасте от 13 до 16 лет ушли во время вечерней прогулки из приюта по адресу ул. Шевченко, 46 «а». Ночью полицейские нашли и вернули в учреждение четверых несовершеннолетних. Они признались, что сбежали из-за смены педагогов. А через некоторое время трое из них повторили побег.

Материалы по теме Сбежавший из красноярского приюта подросток оказался сыном африканского иммигранта (видео)

«Администрация не обеспечила нахождение детей в центре и через час в органы внутренних дел поступило еще одно сообщение об уходе трех подростков. Оперативно сотрудники полиции обнаружили одного из них. Поиск остальных продолжается. Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних, просим обратиться в ближайшие отделы полиции, либо по телефону 02», — призвали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: