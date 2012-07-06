Темнокожий мальчик и еще 7 подростков сбежали из красноярского приюта

6 июля 15:29 Дети повторили побег из приюта: губернатору уже пожаловались на плохую работу учреждения

6 июля 11:42 Сбежавший из красноярского приюта подросток оказался сыном африканского иммигранта (видео)

8 подростков сговорились и сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток» в Ленинском районе Красноярска. Об этом сообщили волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» и полицейские.

5 мальчиков и 3 девочки ушли из реабилитационного центра на улице Шевченко, 46 «а» в 6 часов вечера 5 июля. Через некоторое время четверых воспитанников — мальчиков — удалось найти. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Найденные подростки признались, что сбежали из приюта из-за смены коллектива. «Своего рода протест, дабы защитить своих педагогов», — уточнили волонтеры.

Поиски остальных детей в настоящее время продолжаются, пояснила Newslab.ru руководитель волонтеров Оксана Василишина. Среди них — три девочки и один мальчик афро-американской внешности.

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Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят обратиться в ближайшие отделы полиции, либо по телефону 02.

Напомним, в конце июня утонул 14-летний воспитанник этого же приюта. Изначально сообщалось, что он сбежал. Но позже выяснилось, что на остров Татышев подростка и еще четырех воспитанников центра привезла воспитатель. После купания мальчик пропал и воспитатель социального центра сообщила, что он покинул его без разрешения.

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