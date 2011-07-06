Бывший депутат горсовета банкротит сам себя

Полный тезка экс-депутата красноярского горсовета Сергея Суртаева обратился в Арбитражный суд Красноярского края с просьбой признать его банкротом. Информация об этом размещена на сайте суда.

Поводом для признания его неплатежеспособным стал долг в 2,91 млн рублей перед Сбербанком и ВТБ-24.

Уточнить, подан ли этот иск именно бывшим народным избранником или его тезкой не удалось — Суртаев-депутат на телефонные звонки Newslab.ru не ответил.

Напомним, Сергей Суртаев был избран депутатом горсовета Красноярска в 2013 году. Однако вскоре оказалось, что он является уклонистом (скрывался от призыва в армию). А в 2016 году его и вовсе лишили депутатских полномочий за несвоевременную подачу сведений о доходах и имуществе.

Арбитражный суд принял заявление к производству. Первое заседание назначено на 27 июля этого года.