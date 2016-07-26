Американские хедж-фонды сократили ставки на укрепление российской валюты

Впервые за последние полтора года на американской бирже валют наблюдается большее количество ставок в пользу ослабления рубля, а не укрепления. Комиссии фьючерсных сделок США решили опубликовать эти данные за последнюю учетную неделю, которая закончилась 27 июня.

Отрицательный показатель на хедж-фондах (инвестиционных фондах, ориентированных на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности) рубль имел два раза: целых четыре недели 2015 года в декабре и в январе 2016-го. Именно тогда курс доллара относительно рубля значительно поднялся и составил 83 рубля за доллар. Однако, после этого подобное больше не повторялось и хедж-фонды поддерживали укрепление рубля. В октябре прошлого года было подписано 32,3 тыс. контрактов на российскую валюту, что является максимальным количеством финансовых договоров такого типа в истории.

Вечером 20 июня доллар стоил 58, 93 рубля по данным Московской биржи. Днем 21 июня показатель достиг 60 рублей, это впервые за пять месяцев. Кроме того, снизилась стоимость нефти марки Brent, она стала дешевле на 15,5%. Подобное падение цены является самым крупным за последние девятнадцать лет. Днем 26 июня рубль опять сдал позиции, это могли наблюдать трейдеры на демо счет Форекс. В понедельник давали за 1 доллар 59, 28 рубля.

Французские специалисты, проанализировав нынешнюю ситуацию, спрогнозировали, что доллар подорожает до значения в 62 рубля, что может произойти уже во втором полугодии. Также негативно влияет на состояние российской валюты действия нацбанка, из-за чего стабильность рубля ставится под вопрос. Выражается это в следующем: Банк России снижает ставки рубля, а вот на биржах США ставки наоборот поднимаются. Такое явление напрямую влияет на количество керри-трейд операций с рублем.

Власти России уже не раз упоминали о возможном ослаблении позиции рубля на рынке Форекс летом. В нынешнем прогнозе курс доллара составляет 64,2 рубля, а средний показатель за весь 2017 год по оценкам экспертов составит 68 рублей.

Некоторые утверждают, что ослабленная позиция рубля может быть выгодна для российских экспортеров. В свою очередь специалисты утверждают, что стоимостные объемы экспорта различных товаров зависят только от мировых цен на эти самые товары, а вот количество экспорта практически никак не сказывается на курсе валют.

Несмотря на все показатели рубля на биржах, цены на нефть Brent все еще остаются пере укрепленными. В июне стоимость нефти упала на 5,2% среднего годового значения и была на уровне 2930 рублей, в то время как Urals по подсчетам будет составлять 2927,5.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.