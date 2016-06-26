Более 18 тысяч преступников в крае закодировали от алкогольной зависимости

С начала года от алкогольной зависимости закодировали 480 осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН региона.

Напомним, проект начали реализовывать с осени 2006 года в целях профилактики совершения рецидивной преступности. За это время через процедуру добровольного кодирования прошли 18 140 осужденных, из них 13 825 человек уже освободились из мест лишения свободы. Кодирование проводится на основании письменного заявления заключенного тем же способом, что и другим алкоголикам.

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По мнению специалистов, вовремя проведенная процедура кодирования дает шанс избежать проблем при трудоустройстве после освобождения. Эффективность программы составляет почти 70 %. Такие показатели получили по итогам наблюдения за осужденными в первые 6 месяцев после их освобождения.

Добавим, в настоящее время на учете состоит 1 446 осужденных с наркотической зависимостью и 952 — с алкогольной.