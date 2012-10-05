«Украл дорогую технику у спящих хозяев»: Красноярск захлестнула волна «оконных» краж

С начала лета в Красноярске зафиксировали увеличение количества краж, совершенных путем проникновения через открытые в жару окна. По данным пресс-службы МУ МВД России «Красноярское», только за июнь в разных районах города произошло 15 таких преступлений. В некоторых случаях у красноярцев воровали имущество без проникновения в квартиру — через открытое окно на первом этаже преступники с улицы дотягивались до техники и других ценных вещей.

Полицейские уверены, что красноярцы сами провоцируют злоумышленников. «Так, уходя из дома, они не закрывают окна и балконы, а в частных домах иногда забывают закрыть и дверь. При этом в ряде случаев хозяева находились в момент совершения преступления дома. Так, в Октябрьском районе неизвестный проник в квартиру ночью и вынес дорогостоящую технику и сотовые телефоны. Проснувшись, хозяева обнаружили пропажу и написали заявление в полицию», — рассказали в пресс-службе.

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Чтобы на стать жертвой преступления, красноярцев призывают быть бдительнее и не оставлять открытыми окна. Особенно это касается жителей частного сектора, а также первых и последних этажей многоквартирных домов. «Устанавливайте решетки на все остекленные конструкции (окна, балконы, лоджии). Эффективны для защиты и металлические рольставни. Все выходы на чердак, лифтовое помещение, на крышу должны иметь надежные петли и замки» — советует замначальника отдела уголовного розыска городской полиции Сергей Исаков.

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