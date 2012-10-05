В Туве сняли главного полицейского и назначили нового прокурора

Президент России Владимир Путин снял с должности Министра внутренних дел по Республике Тыва Александра Лобанова. Также он назначил республиканским прокурором красноярца Александра Боровкова. Указ об этом, подписанный главой государства, выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Лобанов возглавлял тувинское МВД с 2010 года. Занял он этот пост в звании полковника. Освобождает же — в чине генерал-майора. В конце прошлого года он был награжден медалью республики «За доблестный труд». Кто займет его место пока не известно.

Боровков же до своего назначение на должность прокурора Тувы работал с 2008 года заместителем прокурора Красноярского края. Как претендента на должность его представили главе республики Шолбану Кара-оол еще в апреле этого года. Сделал это лично генеральный прокурор России Юрий Чайка.