При укладке новых бордюров в Красноярске снова забыли об инвалидах

Новые бордюры, которые появились в Красноярске в этом году, уложены без учета интересов людей с ограниченными возможностями. На это пожаловался Владимир Журат — инвалид-колясочник, который летом прошлого года сначала разбил кувалдой мешавший проезду бордюр, а потом, в знак протеста против бездействия городских властей, объявил голодовку.

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Заявление инвалида проверила группа депутатов Законодательного Собрания Красноярского края. Как выяснилось, новые бордюры у дома Журата хоть и уложены с занижением, но недостаточным — без посторонней помощи он преодолеть их так и не может.

Похожая ситуация складывается и на ул. Партизана Железняка, в районе Красноярского государственного медицинского университета, куда депутатов пригласила Анна Иванова — то же инвалид-колясочник.

Оказалось, что здесь бордюры в зоне пешеходного перехода уложены и вовсе без занижения. Из-за этого, даже с помощью других людей, взбираться на них сложно и опасно — есть риск опрокинуться.

В департаменте городского хозяйства администрации Красноярска пояснили, что улицу Тотмина, на которой живет Журат, ремонтировали еще в прошлом году, когда новые стандарты, учитывающие интересы людей с ограниченными возможностями, еще не вступили в силу.

«Что же касается текущих работ, то ни одна из них не будет принята без специального обустройства для инвалидов, — говорят в мэрии, — подрядчики, допустившие подобные нарушения, получают предписания и должны за свой счет устранить их».

Однако время решения этих проблем власти города не регламентируют, оставляя на усмотрение строителей.