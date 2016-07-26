В Красноярске начнут строительство трех школ

В этом году в Красноярске начнется строительство трех школ — в Советском и Центральном районах города. Об этом стало известно в ходе выездного совещания губернатора края Виктора Толоконского, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Накануне глава края вместе с мэром Красноярска Эдхамом Акбулатовым проконтролировал строительство школы в микрорайоне Иннокентьевский, а также реконструкцию лицея № 28 (ул. Профсоюзов, 17).

Работы на строительной площадке в микрорайоне Иннокентьевский, где возводится здание школы на 1 280 учащихся, идут с опережением графика. Строители заверяют, что учебное заведение будет готово к работе уже в конце 2017 года, а это на полгода раньше установленного контрактом срока. Первые ученики смогут сесть за парты уже в начале следующего года. Сейчас специалисты заканчивают монтаж коробки здания и одновременно ведут внутренние работы в помещениях.

Темпами и качеством строительства новой школы глава края остался доволен. По словам Виктора Толоконского, в ближайшие три года в Красноярске будет реализована масштабная программа по возведению школ в районах, где не хватает учебных заведений.

«В течение ближайших трёх лет мы должны построить 10 новых учебных заведений. Все они будут возведены по типовому проекту школы в микрорайоне „Иннокентьевский“. Каждое образовательное учреждение обойдется бюджету без малого в миллиард рублей. Но это вложение в будущее наших детей, в будущее всей страны. В ближайших планах начать строить уже в этом году три новые школы — две из них в Советском районе, точное расположение ещё одной в Центральном районе сейчас обсуждается, но уже понятно, что это должен быть микрорайон „Покровский“. К строительству должны приступить осенью, чтобы успеть построить школы за один календарный год», — сказал Виктор Толоконский.

Активно ведутся работы и по реконструкции учебных заведений Красноярска. До конца года планируется ввести в работу три обновлённые школы. В рамках выездного совещания первые лица города и края посетили лицей № 28, расположенный в Железнодорожном районе Красноярска. Учреждение откроет свои двери уже в сентябре текущего года. Сейчас строители завершают внутреннюю отделку и благоустройство территории.

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В рамках выездного совещания Эдхам Акбулатов подчеркнул значимость для красноярцев решений губернатора в части развития инфраструктуры образовательных учреждений и отметил, что, наряду с этим, особое внимание уделяется повышению качества образования.

«В городе реализуется краевой проект по созданию специализированных классов. В предстоящем учебном году у нас будет 68 спецклассов, учениками которых станут 1 700 ребят. Это магистральное направление развития системы образования Красноярска, задача которого — максимально раскрыть способности учащихся и помочь с выбором будущей профессии. Более того, школы, которые сейчас капитально ремонтируются, получат свой профиль. Рассчитываю, что благодаря их взаимодействию с вузами, центрами дополнительного образования, технопарками, обновлённые учреждения станут более привлекательными для юных красноярцев. Так, лицей № 28 планирует активно взаимодействовать с технопарком „Кванториум“, школа № 80 будет специализироваться на гуманитарном направлении с ярко выраженным правовым профилем», — заключил мэр.