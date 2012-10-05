Эксперты «Основы» расскажут красноярцам о преимуществах жизни за городом

13 июля компания «Основа» приглашает красноярцев на семинар о малоэтажном строительстве. Он будет интересен всем, кто планирует переехать за город, но не знает, с чего начать. Эксперты по возведению каркасных домов расскажут, как приобрести землю и построить собственный дом или купить готовый коттедж по доступной цене.

В «Основе» отметили, что в России набирает популярность деревянно-каркасное домостроение. В таких коттеджах применяются только экологически чистые материалы, каркасные дома хорошо держат тепло, а возводятся всего за 2-3 месяца. Кроме того, дома, возведенные по такой технологии, доступны: стоимость домокомплекта для самостоятельного строительства составляет от 3520 рублей за кв. м, стоимость строительства дома «под ключ» — от 18 тыс. за кв. м.

По просьбам красноярцев, строительные семинары, которые традиционно проходили по субботам, было решено перенести на четверг, чтобы не разбивать летние выходные.

Семинар пройдет 13 июля по адресу: пр. Мира, 19, к. 1. Начало в 19:30. Обязательна предварительная запись по телефону (391) 231-18-33.

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