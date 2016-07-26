Банк «Акцепт» признан одним из лучших предприятий Сибири

Банк «Акцепт» стал лауреатом XXI конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири». Церемония награждения самых успешных предприятий состоялась 5 июля в Новосибирске.

АО «Банк Акцепт» признан одним из лучших в Новосибирской области — он подтвердил статус «Надежный партнер» и преимущественные права на участие в региональных целевых программах и инвестиционных проектах. Председатель правления банка Константин Васильев награжден дипломом «За успешное управление бизнесом в Сибири».

В конкурсе приняло участие 176 предприятий и организаций из 21 районов и городов Новосибирской области