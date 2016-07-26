Циклоны продолжат затягивать прохладный воздух в Красноярск

Красноярцам не стоит ждать резких перемен в погоде: вторая рабочая неделя июля будет дождливой и не жаркой. Согласно прогнозам синоптиков, со вторника и до пятницы небо в городе затянет тучами, будет идти дождь. Это связано с циклонами, рассказала Newslab.ru ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

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В понедельник синоптики прогнозируют в столице края 24 °C, в остальные дни уличные градусники будут показывать 22..23 °C. Ночами ожидается от 11 до 13 °C.

Ветер преимущественно будет дуть с запада, в пятницу его порывы усилятся.

Кроме ежедневных осадков, в четверг портал gismeteo.ru обещает красноярцам грозу и кратковременное повышение температуры до 26 °C.

Согласно предварительным данным синоптиков, на следующей неделе температура в Красноярске опустится еще на пару градусов.