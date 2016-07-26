Задержан последний участник конфликта со стрельбой на Взлётке

Полицейские задержали последнего участника конфликта со стрельбой, который произошел в минувшую пятницу в Советском районе Красноярска.

Две группы мужчин устроили потасовку днем 7 июля возле дома № 115 по улице Алексеева. В ходе конфликта, в котором участвовали 8 человек, один из мужчин открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате двое мужчин 28 и 24 лет получили незначительные травмы.

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По горячим следам полицейские задержали двух мужчин 35 и 42 лет, у которых изъяли зарегистрированный травматический пистолет и гладкоствольное ружье. Еще одному непосредственному участнику конфликта — 45-летнему красноярцу — предложили сдаться. Вечером 9 июля его задержали сотрудники уголовного розыска краевой полиции.

Где и при каких обстоятельствах проходило задержание, в пресс-службе полиции не рассказывают. Причину конфликта там также отказались озвучить.

В настоящее время по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.