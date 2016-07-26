Родители не заметили падения ребенка из окна

Полицейские устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна 4 этажа многоквартирного дома в Норильске. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, инцидент произошел вечером 9 июля.

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Полуторагодовалую девочку под окнами дома обнаружили случайные прохожие. Они и сообщили о случившемся в полицию. «С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу. Стражи порядка выяснили, что на момент трагедии оба родителя находились дома. Их отправили на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Его результаты пока неизвестны», — пояснили в полиции.

До этого ЧП семья девочки на профилактическом учете в органах внутренних дел не состояла. Известно, что в ней воспитывается еще один малолетний ребенок. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.