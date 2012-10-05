В заповеднике сняли «танец пластичного медведя» (видео)

«Столбы» показали чешущего спину медведя, чьи движения напоминают танец. Видео опубликовали на официальном сайте заповедника.

В объектив фотоловушки попал крупный самец бурого медведя, «танцующий» около дерева. В дирекции заповедника «Столбы» пояснили, что животное чешется — оно трется о ствол спиной, затылком и грудью. Во время своего «танца» медведь несколько раз задирает передние лапы над головой и оставляет на дереве характерные следы. Они должны показать другим медведям, что территория занята.

«Медведи наносят на деревья метки: царапают кору когтями или зубами, трутся спиной о стволы, оставляя на них клочья шерсти, тем самым они помечают свой участок, где чувствуют себя хозяином», — пояснил старший научный сотрудник заповедника «Столбы» Владимир Кожечкин.

В пресс-службе рассказали, что звери метят территорию в брачный период. После его окончания, медведи их не обновляют и начинают более терпимо относиться друг к другу.